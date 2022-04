Ο Ντέβιν Μπούκερ θέλησε να μοιράσει χαμόγελα στον πιο μικρό φίλαθλο του Footprint Center και αφού πέτυχε ένα δύσκολο buzzer-beater έδωσε και fist bump στο μωρό των courtseats.

Ο Μπούκερ ήταν εκείνος που μοίρασε χαμόγελα στις εξέδρες για διπλό λόγο. Τόσο γιατί κράτησε στο παιχνίδι την ομάδα του με δύσκολο buzzer-beater στο πρώτο δωδεκάλεπτο, όσο και για την όμορφη κίνησή του.

Πέφτοντας λίγο μετά το καλάθι του και όντας ανάμεσα στα courtseats, είδε την... μπουνιά ενός μωρού να έχει απλωθεί δίπλα του και να περιμένει... ανταπόδοση. Έτσι και έγινε και ο Ντέβιν Μπούκερ έδωσε στον μικρό φίλο των Σανς το πρώτο του fist bump που θα έχει να βλέπει και να θυμάται!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

The bucket... or the baby fist-bump??? pic.twitter.com/WR8wlI8Wn3