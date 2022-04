Ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν τη γλίτωσε για τη χειρονομία του προς τους οπαδούς των Σέλτικς.

Δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί ο Κάιρι Ίρβινγκ για τα όσα άκουγε από τους φιλάθλους των Σέλτικς και τους έδειξε τα μεσαία του δάχτυλα, ενώ αργότερα «ξέσπασε» στη συνέντευξη Τύπου. Μάλιστα μετά το τέλος του ματς και τη νίκη των Κελτών, έβρισε και έναν οπαδό της Βοστώνης στον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Το ΝΒΑ δεν γινόταν να τον αφήσει ατιμώρητο και έτσι του επέβαλε πρόστιμο 50.000 δολαρίων για τα όσα έκανε στο TD Garden απέναντι στο κοινό της πρώην ομάδας του. Σίγουρα ο Uncle Drew θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός από εδώ και πέρα, αφου δεν είναι και γνωστός για την ψυχραιμία του.

*Αν χρειαστεί.

More footage of Kyrie Irving, who’s absolutely done with the Parquet Faithful 💀🤣 pic.twitter.com/v538Ae9GuF