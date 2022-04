Την ώρα που ο Καϊρί Ίρβινγκ κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια του TD Garden, ένας οπαδός των Σέλτικς επιχείρησε να τον προκαλέσει λεκτικά, με τον 30χρονο σταρ να του απαντά με... γαλλικά!

Οι Σέλτικς φιλοξενούν στο TD Garden τους Νετς, στο εναρκτήριο ματς της μεταξύ τους σειράς για τα εφετινά playoffs του NBA. Το ημίχρονο έληξε με το σκορ στο 61-61 κι όσο ο Καϊρί Ίρβινγκ προχωρούσε προς τα αποδυτήρια, ένας οπαδός των γηπεδούχων τον αποδοκίμασε.

Ο έμπειρος γκαρντ της ομάδας του Μπρούκλιν έλαβε μέρος σε αυτό το... trash talking, απαντώντας στον φίλο των Σέλτικς, με έναν όχι και τόσο ευγενικό τρόπο!

Δείτε το περιστατικό:

Kyrie is fed up with Celtics fans pic.twitter.com/HS0SbkHCGv