Το κοινό στο TD Garden αποδοκίμαζε διαρκώς τον Καϊρί Ίρβινγκ, ο οποίος... απάντησε δείχνοντας τα μεσαία του δάχτυλα.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ των Νετς δεν άφησε αναπάντητες τις διαρκείς αποδοκιμασίες του κοινού των Μπόστον Σέλτικς προς το πρόσωπο του, στο Game 1 του TD Garden.

Ο Ίρβινγκ ήταν τρομερός αγωνιστικά και σταμάτησε στους 39 πόντους, όμως είχε να διαχειριστεί και την πίεση του κόσμου των «Κελτών», προχωρώντας σε μια τουλάχιστον άκομψη χειρονομία κατά την διάρκεια του ματς, όταν έδειξε τα μεσαία του δάχτυλα προς την εξέδρα.

Εξάλου, ο γκαρντ των Νετς είχε κι ένα trash talking με οπαδό στο περιθώριου του ημιχρόνου, ενώ πήγαινε στα αποδυτήρια, απαντώντας με... γαλλικά σε μια πρόκληση που δέχθηκε.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

Αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ήταν φανερά εκνευρισμένος με τα όσα άκουσε από το κοινό του TD Garden. Χρησιμοποίησε αρκετές ύβρεις στον λόγο του. «Θα βγάλω την ίδια "ενέργεια" προς αυτούς... Αν κάποιος με βρίσει, θα τον κοιτάξω κατευθείαν στα μάτια και θα δω αν πραγματικά το εννοεί. Τις περισσότερες φορές, δεν το εννοούν», ανέφερε μεταξύ άλλων.

"It's the same energy, and I'm gonna have the same energy for them... if somebody's gonna call me out on my name, I'm gonna look at them straight in the eye and see if they're really about it. Most of the time, they're not."



- Kyrie Irving pic.twitter.com/2hnOwCZ6d7