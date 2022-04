Οι Ουόριορς έχουν κάνει δύσκολη τη ζωή του Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος δεν μπορεί με τίποτα να κοντράρει την ομάδα του Στιβ Κερ.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι φαβορί για να κατακτήσει το βραβείο του MVP για δεύτερη σερί σεζόν, ωστόσο για άλλη μια χρονιά κινδυνεύει να μεινει εκτός από τον πρώτο γύρο των playoffs. Οι Ουόριορς έχουν... καθαρίσει το Ντένβερ στα δύο πρώτα ματς της σειράς και δυσκολεύουν πάρα πολύ τον Σέρβο παικταρά που ψάχνεται να δει τι πρέπει να κάνει για να βοηθήσει την ομάδα του να κάνει την μεγάλη ανατροπή κόντρα σε μια... αρμάδα που γνωρίζει καλά από τίτλους και playoffs.

Τα νούμερα του Γιόκιτς δεν είναι κακά. Στο Game 1 είχε 25 πόντους, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 λάθη, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι μέτρησε 26 με 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 λάθη. Και στα τρία ματς όμως του έκλεισαν το εξωτερικό σουτ, όπου μέτρησε 0/8.

Εκεί όμως που θα πρέπει να σταθούμε, είναι το τι κάνει η ομάδα όταν βρίσκεται στο παρκέ. Δηλαδή πόσους πόντους βάζει και πόσους δέχεται. Οι Νάγκετς λοιπόν είναι στο -45 όταν ο Joker βρίσκεται στο παρκέ, το χειρότερο +/- για παίκτη του συνόλου του Μάικ Μαλόουν. Οι Ουόριορς έχουν καταφέρει να τον εκνευρίσουν, κάτι που φάνηκε και από την αποβολή του στο Game 2 και του έχουν πάρει τον αέρα μέχρι στιγμής στη σειρά. Και μην ξεχνάμε πως σχεδόν όλη η ομάδα του Ντένβερ είναι ο Γιόκιτς φέτος που δεν σταματά να κουβαλά, αφού δεν έχει παίξει λεπτό ο κορυφαίος τους γκαρντ, Τζαμάλ Μάρεϊ, ενώ και ο σημαντικός Μάικλ Πόρτερ έχει να πατήσει παρκέ από τις 6 Νοέμβρη.

Nikola Jokic is -45 in two games this series, the worst on the Nuggets.



He just got ejected. pic.twitter.com/J1NtCFO62B