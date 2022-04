Τέσσερις Έλληνες φίλαθλοι βρέθηκαν στο Fiserv Forum προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια των Μπακς στο Game 1 των playoffs κόντρα στους Μπουλς.

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο έχουν την υποστήριξη Ελλήνων φιλάθλων που ταξίδεψαν από την Ελλάδα για το Μιλγουόκι, ούτως ώστε να δουν τα παιχνίδια των Μπακς με τους Μπουλς!

Πιο συγκεκριμένα, η πρεμιέρα των εφετινών playoffs του NBA βρήκε τέσσερις Έλληνες ταξιδιώτες στο Μιλγουόκι και πιο συγκεκριμένα στο Fiserv Forum για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των Ελαφιών κόντρα στους Ταύρους.

Εξάλλου, μίλησα σε τοπικό κανάλι κρατώντας τη σημαία της Ελλάδας! Δείτε το βίντεο:

These @Bucks fans flew in ALL THE WAY FROM GREECE to watch @Giannis_An34 play!!!!! 🇬🇷 pic.twitter.com/efx72eHlpJ