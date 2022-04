Κατά τη διάρκεια του Game 1 με τους Σίξερς, οι Ράπτορς έχασαν με τραυματισμό τον Σκότι Μπαρνς ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο και πλέον μένει να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Ο Ταϊρίς Μάξεϊ έκανε ρεκόρ καριέρας στα playoffs με 38 πόντους και οι Σίξερς υπέταξαν τους Ράπτορς στη Φιλαντέλφια, επικρατώντας με 131-111 και κάνοντας το 1-0 στην προημιτελική σειρά της Ανατολής, παρά τις προσπάθειες του Πασκάλ Σιάκαμ (24π.).

Το ζήτημα πλέον στους Καναδούς έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Σκότι Μπαρνς αφού ο rookie φόργουορντ γύρισε τον αστράγαλό του και αποχώρησε στην τέταρτη περίοδο όταν πάτησε πάνω του ο Τζοέλ Εμπίντ. Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Μπαρνς ήταν αρνητική ωστόσο ο Νικς Νερς εξήγησε πως θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις την Κυριακή 17/4.

Ο Μπαρνς έκλεισε τη regular season με 15.3 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ σε 74 συμμετοχές.

Scottie Barnes just went down with an injury, hope he’s good 🙏🏼 pic.twitter.com/p33Jhm5C5O