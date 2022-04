Oι Ράπτορς έρχονται με φόρα στα playoffs και το Gazzetta γράφει για την ομάδα που προσπαθεί να κρατήσει ψηλά τη σημαία της και να μην μείνει στον θρίαμβο του 2019.

Το 2019 οι Ράπτορς μετά από μια ονειρική πορεία στα playoffs, κατάφεραν να αποκλείσουν τους Μπακς στους τελικούς Ανατολής, να.. καθαρίσουν τους Ουόριορς στους τελικούς και τελικα να φτάσουν στο μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας τους, κάνοντας περήφανους όλους τους Καναδούς. Έχουν περάσει τρία χρόνια από εκείνη τη σπουδαία στιγμή και στο ρόστερ της ομάδας δεν βρίσκονται οι ηγέτες των πρώην πρωταθλητών, Καουάι Λέοναρντ και Κάιλ Λάουρι, ενώ έχουν φύγει και σημαντικές μονάδες όπως ο Ιμπάκα, ο Γκασόλ, ο Γκριν και ο Πάουελ. Παρόλα αυτά και κόντρα στις δυσκολίες, το Τορόντο και φέτος βρίσκεται στα playoffs και θα πουλήσει ακριβά το... τομάρι του. Το Gazzetta γράφει για την ομάδα που έρχεται... αγριεμένη στην postseason, ψάχνοντας πάλι να ζήσει μεγάλες στιγμές.

Everybody eats on the Raptors. 🍽️🦖 pic.twitter.com/DZ5mgAUDOj