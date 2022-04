Ο Μάιλς Μπρίτζες αποχωρούσε εξοργισμένος προς τα αποδυτήρια των Χόρνετς μετά την αποβολή του από τους διαιτητές με αποτέλεσμα να πετάξει το μασελάκι του στο κοινό.

Δεν έκλεισε και με τον καλύτερο τρόπο η χρονιά για τους πολλά υποσχόμενους Χόρνετς. Το παιχνίδι στην Ατλάντα έμοιαζε με... φιάσκο με τους Χοκς να κάνουν ό,τι θέλουν στο τρίτο δωδεκάλεπτο και να παίρνουν προβάδισμα νίκης.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Μάιλς Μπρίτζες είδε τους διαιτητές να τον τιμωρούν με διπλή τεχνική ποινή 6'39'' πριν το τέλος του αγώνα με τον ίδιο να αποβάλλεται! Σύμφωνα με το report, ο παίκτης της Σάρλοτ δέχτηκε την πρώτη ποινή για διαμαρτυρία και την δεύτερη επειδή πλησίασε επιθετικά τον διαιτητή ζητώντας του τον λόγο.

Αφού απομακρύνθηκε από τους συμπαίκτες του και πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια, ο Μπρίτζες είδε έναν φίλαθλο τον Χοκς να χαιρετάει και να φωνάζει προς το μέρος του και χωρίς να το σκεφτεί εκτόξευσε το μασελάκι του στην εξέδρα. Παρόλα αυτά, προσγειώθηκε σε λάθος άτομο, αφού... την πλήρωσε μία νεαρή κοπέλα.

Μετά την λήξη ο Μπρίτζες θέλησε να επανορθώσει ποστάροντας το σχετικό βίντεο και ζητώντας να έρθει σε επαφή με την φίλαθλο των Χοκς προκειμένου να επανορθώσει γιατί αυτό που έκανε «ήταν ανεπίτρεπτο».

Somebody get me in contact with the young lady. That’s unacceptable. https://t.co/MlLZjMgcBF