Οι Ντάλας Μάβερικς επιβεβαίωσαν ότι ο Λούκα Ντόντσιτς υπέστη τράβηγμα στο αριστερό πόδι του, με την επιστροφή του να μην έχει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν έχει το χρόνο σύμμαχο. Ούτε και οι Ντάλας Μάβερικς. Η πρώτη αναμέτρηση των playoffs απέναντι στους Γιούτα Τζαζ είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 16 Απριλίου (20:00).

Και η συμμετοχή του Σλοβένου είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Οι Μάβερικς επιβεβαίωσαν ότι υπέστη τράβηγμα στη γάμπα του αριστερού ποδιού και πως ξεκίνησε άμεσα τις θεραπείες. Ήδη αποχώρησε από την κλινική, στην οποία έκανε εξετάσεις, φορώντας προστατευτική μπότα.

Το Ντάλας δεν έδωσε πιθανή ημερομηνία επιστροφής, ενώ σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΝΒΑ δεν είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει την κατάσταση των απόντων/τραυματιών/αμφίβολων πριν από την Παρασκευή.

