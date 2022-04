Οι Ντάλας Μάβερικς περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Λούκα Ντόντσιτς. Η εικόνα του Σλοβένου με προστατευτική μπότα προκάλεσε προβληματισμό.

Ο Λούκα Ντόντσιτς τραυματίστηκε σε ένα ματς που δεν θα έπρεπε να αγωνιστεί και στο Ντάλας αναμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, στην οποία υποβλήθηκε.

Ωστόσο, ο Σλοβένος και ενώ απομένουν έξι ημέρες για την πρώτη αναμέτρηση στον 1ο γύρο των playoffs απέναντι στους Γιούτα Τζαζ (20:00, 16/4), εμφανίστηκε να φοράει προστατευτική μπότα στο αριστερό πόδι του!

Luka Doncic was spotted walking around a hospital with a walking boot on. Doncic is scheduled to undergo an MRI to determine the severity of his left calf strain.



Mavs host the Jazz for Game 1 Saturday.



(via @DFWSports4) pic.twitter.com/dRocqYx2Z1