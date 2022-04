Η στιγμή που «ουρλιάζει» Κόμπι, περισσότερο από τις άλλες. Ο Μπράιαντ τραυματίζεται στον αχίλλειο, αλλά μένει στο παρκέ για να εκτελέσει τις βολές.

Δύο βολές. Όλη του η ζωή. Ολόκληρη η καριέρα του Κόμπι Μπράιαντ. Στις 12 Απριλίου 2013 ούτε ένας κομμένος αχίλλειος δε στάθηκε ικανός να σταματήσει τον Κόμπι.

Εκείνη η στιγμή απεικονίζει όλη του τη δύναμη. Το μεγαλείο της φιλοσοφίας του. Ήταν το ματς των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Ο Κόμπι, σε μία εντυπωσιακή προσπάθειά του, τραυμάτισε το γόνατό του (υπερέκταση), ενώ την ίδια στιγμή έπαιζε με διάστρεμμα. Λίγο αργότερα, ένα «σναπ» τον σώριασε στο παρκέ. Το κατάλαβε και ο ίδιος. Έπιασε το πόδι του χαμηλά, στο ύψος του αχίλλειου τένοντα.

Το έπιασε ξανά, για να βεβαιωθεί. Την ώρα του τραυματισμού του είχε κερδίσει φάουλ. Δύο ελεύθερες βολές. Δεν μπορούσε να τις αφήσει σε κανέναν άλλον. Και ας μην μπορούσε να περπατήσει.

Στήθηκε στη γραμμή. Όλο το βάρος του σε ένα πόδι. Δεν αστόχησε. Αφού ολοκλήρωσε αυτό που ήθελε, τότε πήγε στον πάγκο.

«Αν με δεις σε μία μάχη με μία αρκούδα, να προσεύχεσαι για την αρκούδα. Πάντα λάτρευα αυτό το απόφθεγμα. Αυτή η mamba mentality. Δεν τα παρατάμε. Δε λυγίζουμε. Δεν τρέχουμε. Υπομένουμε και κατακτάμε», έγραψε στο λογαριασμό του στο Instagram ο Κόμπι μετά το τέλος του αγώνα.

Στις δηλώσεις του, στα αποδυτήρια των Λέικερς, ο βουρκωμένος Κόμπι είχε ήδη το κίνητρο του στο... πιάτο: «Μου δίνει δύναμη. Παίκτες που παθαίνουν αυτόν τον τραυματισμό σε αυτό το στάδιο της καριέρας τους, δεν επιστρέφουν ποτέ πίσω οι ίδιοι. Ήδη το ακούω και με τσαντίζει».

Προτού τραυματιστεί, ο Μπράιαντ είχε προλάβει να καταγράψει 34 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασιστ και 5 λάθη σε 44:54, έχοντας ουσιαστικά αγωνιστεί στο υπόλοιπο του αγώνα, προτού συμβεί ο σοβαρός τραυματισμός του.

