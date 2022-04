Οι Τίμπεργουλβς «δένουν» με πολυετές συμβόλαιο τον κόουτς Κρις Φιντς και τους συνεργάτες του, μετά την πιο επιτυχημένη σεζόν της ομάδας της Μινεσότα την τελευταία πενταετία.

Με ρεκόρ 46-36, οι Τίμπεργουλβς τερμάτισαν στην 7η θέση της Δύσης στην Regular Season του NBA και μπήκαν στο τουρνουά play-in (13/4 με Κλίπερς) με πλεονέκτημα έδρας. Εξάλλου, η φετινή ήταν η καλύτερη σεζόν της ομάδας από την Μινεσότα, μετά την αγωνιστική περίοδο 2017-18, όταν τότε είχαν ρεκόρ 47-35 στην κανονική περίοδο κι έπαιξαν στα playoffs.

Ως εκ τούτου, το μάνατζμεντ των Τίμπεργουλβς αποφάσισε την επέκταση της συνεργασίας του με τον κόουτς Κρις Φιντς. Ο 53χρονος τεχνικός θα υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο, κρατώντας παράλληλα και το υπόλοιπο τεχνικό τιμ της ομάδας στο πλευρό του.

Ο Φιντς κατά το παρελθόν εργάστηκε ως assistant σε Ράπτορς, Πέλικανς, Νάγκετς και Ρόκετς κι ως πρώτος στην G League, καταφέρνοντας φέτος να... αρπάξει την ευκαιρία του ως επικεφαλής προπονητικού επιτελείου. Οι «Λύκοι», λοιπόν, θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί του για αρκετά ακόμη χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η διάρκεια του νέου deal.

