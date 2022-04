Οι Μπακς έκαναν επίσημη τη συμφωνία με τον Λούκα Βιλντόσα.

Ενίσχυση για τη θέση του point guard στους Μπακς. Τα... ελάφια του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Λούκα Βιλντόσα.

Ο Αργεντινός είχε βρεθεί στο ρόστερ των Νιου Γιορκ Νικς, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει χρόνο συμμετοχής. Θα φορά το Νο.6 στους Μπακς και έρχεται να ανοίξει το rotation του Μιλγουόκι στην περιφέρεια. Στη θέση «1» έχουν βασικό τον Τζρου Χόλιντεϊ και πίσω του τον Τζορτζ Χιλ.

Έκανε σημαντική καριέρα στη Μπασκόνια με την οποία έπαιξε σε 228 ματς από το 2017 μέχρι το 2021. Στην τελευταία του σεζόν στους Βάσκους είχε 10.6 πόντους, 3.5 ασίστ και 1.6 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε Euroleague και ισπανικό πρωτάθλημα.

The Milwaukee Bucks have signed 26-year-old guard from Argentina, Luca Vildoza.https://t.co/oXAu9RiIZ5