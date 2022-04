Μία φάση στο παιχνίδι των Ορλάντο Μάτζικ και των Νιου Γιορκ Νικς ήταν αρκετή για να... δικαιολογήσει τη θέση τους στην φετινή κατάταξη στο ΝΒΑ!

Τι γίνεται όταν διασταυρώνουν τα ξίφη τους δύο ομάδες που έχουν... αποχαιρετήσει τόσο τα Playoffs όσο και το Play In Tournament;

Οι Ορλάντο Μάτζικ και οι Νιου Γιορκ Νικς έδωσαν εμφατική απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους αναμέτρησης τα ξημερώματα της Δευτέρας (4/4), καθώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τόσο οι παίκτες των γηπεδούχων, όσο και εκείνοι των Νεοϋορκέζων τα έκαναν... όλα λάθος!

Θα αναρωτηθεί κάποιος: «Γίνεται;» Κι όμως γίνεται. Ήδη ο Σακίλ Ο' Νιλ έχει «μοντάρει» τη φάση για το επόμενο Shaqtin A Fool.

Τι; Όχι;

Basketballs to the face, clumsy dribbling, missing easy layups… with no games tonight, take a look at one of the worst 1-minute sequences in NBA history 😂



Knicks & Magic had a hard time last night… 😳 pic.twitter.com/hjKcGkiYeO