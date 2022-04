Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο και δεν θα αγωνιστεί στην αποψινή (22:30) αναμέτρηση των Λέικερς με τους Νάγκετς.

Ο ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς έχει ενοχλήσεις στον αστράγαλο κι ως εκ τούτου δεν θα είναι διαθέσιμος για την αποψινή εντός έδρας μονομαχία με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Θυμίζουμε πως παιχνίδι με τους Νάγκετς είναι υψίστης σημασίας για τους Λέικερς, καθώς δεν θέλουν να χάσουν έδαφος ως προς την διεκδίκηση θέσης που οδηγεί στα play-in.

Αυτή τη στιγμή οι «Λιμνάνθρωποι» είναι στην 11η θέση της Δύσης με ρεκόρ 31-46, έχοντας μπροστά τους στην κατάταξη τους Σαν Αντόνιο Σπερς του 32-45, ενώ στην 9η θέση βρίσκονται οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 34-43.

Ο 37χρονος Τζέιμς μετρά φέτος 30.3 πόντους, 8.2 ριμπάουντ, 6.2 ασίστ και 1.3 κλεψίματα ανά 37.2 λεπτά κατά μέσο όρο σε σύνολο 56 εμφανίσεων στην Regular Season του NBA.

Lakers star LeBron James will be out today vs. Nuggets as he deals with nagging ankle injury, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Lakers are currently one game behind San Antonio for the final Play-In spot.