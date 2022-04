Οι Σέλτικς είναι η δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα του ΝΒΑ τον τελευταίο καιρό μετά τους Σανς και στέλνουν μηνύματα ενόψει playoffs.

Στους πρώτες μήνες της σεζόν οι Σέλτικς ψαχνόντουσαν και κάτι δεν δούλευε καλά πάνω στο παρκέ, σε σημείο που η ομάδα ήταν με δυσκολία στις θέσεις που οδηγούν στο play-in τουρνουά. Όμως τον τελευταίο καιρό το... τσιπάκι άλλαξε και οι Κέλτες πετούν.

Έχουν ρεκόρ 24-6 στα τελευταία 30 ματς και αποτελούν την δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα της λίγκας μετά τους Σανς. Η Βοστώνη είναι στο 48-30 και την τρίτη θέση, ενώ οι Μπακς έχουν 48-29 και οι Χιτ 49-28. Ακόμα και πρώτοι μπορούν να καταλήξουν αν εκμεταλλευτούν γκέλες των δύο πρώτων.

Όπως και να έχει, εκεί που υπήρχε άγχος ακόμα και για τη συμμετοχή στα playoffs, τώρα εξασφαλίζουν και πλεονέκτημα έδρας. Φέτος η Ανατολή είναι... καυτή και η άνοδος της Βοστώνης μέσα στη σεζόν βοηθά πολύ σε αυτό. Οι κουμανταδόροι Τέιτουμ και Μπράουν πραγματοποιούν εντυπωσιακές εμφανίσεις και κόντρα στους Πέισερς πέτυχαν ιστορική επίδοση.

Τζέιλεν Μπράουν και Τζέισον Τέιτουμ έγιναν το πρώτο δίδυμο στην ιστορία της Βοστώνης με 30+ πόντους και 5+ ασίστ στο ίδιο ματς μετά τους Λάρι Μπερντ και Ντάνι Έιντζ στο Game 2 των ημιτελικών Ανατολής το 1987.

Tέλος δειλά χαμόγελα φέρνει στους Σέλτικς η τελευταία ενημέρωση για τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο, αλλά αναμένεται να επιστρέψει στη δράση αρχές Μάη. Κάτι που σημαίνει πως θα τον έχουν έτοιμο για τον δεύτερο γύρο των playoffs να βρεθούν εκεί. Άλλωστε ο Ουίλιαμς είναι κομβική μονάδα, αφού οι Κέλτες ματσάρουν δύσκολα με τους ψηλούς των υπόλοιπων κορυφαίων ομάδων της Ανατολής και θα πρέπει να τραβήξουν κουπί για λίγο καιρό ο Χόρφορντ με τον Τάις.

