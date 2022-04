Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί των Νετς.

Οι Μπακς επικράτησαν των Νετς στην παράταση με clutch Αντετοκούνμπο, σε ένα ματς που ο ηγέτης των Μπακς έγραψε ιστορία, αφού έγινε πρώτος σκόρερ των ελαφιών και ξεπέρασε τον θρύλο Τζαμπάρ. Ο μόνος που κατάφερε να σταματήσει για λίγο τον Γιάννη ήταν ένας φοβερός παππούς, καθώς οι παίκτες του Μπρούκλιν έβλεπαν εφιάλτες.

Πριν το ξεκίνημα της συνέντευξης Τύπου, ο Γιάννης έδειξε την χαρά του και είπε να πει άλλο ένα από τα γνωστά ανέκδοτα του. «Γιατί ένα ποδήλατο δεν μπορεί να σταθεί μόνο του; Γιατί ήταν κουρασμένο», είπε ο Γιάννης με ένα χαμόγελο στα χείλη.

Giannis is a menace on the court but then will hit you with a dad joke postgame. 🤣 pic.twitter.com/IoSvEFwMNJ