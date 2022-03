Οι Λέικερς παραπαίουν, αλλά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να σπάει όλα τα ρεκόρ.

Οι Πέλικανς έκαναν μεγάλη ανατροπή και επικράτησαν των Λέικερς, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός play in τουρνουά, αφού έχουν και πολύ δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια. Ο μόνος που προσπαθεί να διασωθεί από αυτό το ναυάγιο είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που τραυματίστηκε στον αστράγαλο, αλλά πρόλαβε να βάλει 39 πόντους.

Ο Βασιλιάς συνεχίζει να σπάει ρεκόρ στο ατομικό επίπεδο και πλέον είναι ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει φτάσει σε κάθε χιλιάρα στους πόντους από τους 1000 μέχρι και τους 37.000.

Ο ΛεΜπρόν βρίσκεται στην δεύτερη θέση τω σκόρερ, ξεπερνώντας τον Καρλ Μαλόουν και στόχος του είναι να πάρει την κορυφή από τον Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ. O άρχοντας της ραβέρσας έχει 38,387 πόντους, ενώ ο ΛεΜπρόν τον κυνηγά με 37,024.

Στα playoffs ο ηγέτης των Λέικερς είναι κορυφαίος σκόρερ ever με δεύτερο τον Μάικλ Τζόρνταν και τρίτο τον Τζαμπάρ.

Through 37,000, LeBron James is now the youngest player to reach every round number milestone in pts:



1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, 10K, 11K, 12K, 13K, 14K, 15K, 16K, 17K, 18K, 19K, 20K, 21K, 22K, 23K, 24K, 25K, 26K, 27K, 28K, 29K, 30K, 31K, 32K, 33K, 34K, 35K, 36K, 37K pic.twitter.com/esbAUuLoia