Ντρέιμοντ Γκριν: «Όταν ο ΛεΜπρόν θα γίνει πρώτος σκόρερ, θα είμαι εκεί, ακόμη και αν έχω αγώνα» (vid)

O Ντρέιμοντ Γκριν περιμένει πως και πως την ημέρα που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ξεπεράσει τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ στη λίστα των σκόρερ του ΝΒΑ. Τόσο που θέλει να είναι στο γήπεδο ως φίλαθλος!

Η στιγμή θα είναι ιστορική. Η πρώτη θέση στη λίστα των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ θα αλλάξει χέρια μετά από σχεδόν 40 χρόνια. Και στο Νο1 δεν θα είναι πια ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (ή Λιου Άλσίντορ, όπως ήταν το όνομά του προτού ασπαστεί το Ισλάμ), αλλά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Και ο Ντρέιμοντ Γκριν σκοπεύει να είναι στο γήπεδο για εκείνη τη μοναδική στιγμή. Στην εκπομπή που φέρει το όνομά του, ο Γκριν το είπε ξεκάθαρα, απευθυνόμενος στον προπονητή του: «Στιβ Κερ, το λέω εδώ και τώρα. Αν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να περάσει στην 1η θέση των σκόρερ και έχουμε ματς, θα πάω στο παιχνίδι του ΛεΜπρόν»!

Ο Γκριν δέχτηκε μπόλικη κριτική για την τοποθέτησή του, αλλά δεν πτοείται. Έτσι και αλλιώς, η επιχειρηματική σχέση που έχει αναπτύξει με τον Τζέιμς εκτός παρκέ, μοιάζει να είναι πιο δυνατή από την αντιπαλότητα που υπήρχε μεταξύ τους, όταν οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αντιμετώπιζαν σε απανωτούς τελικούς τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Τότε είχε καταγραφεί και η στιγμή που ο Γκριν αποκαλούσε «κ@ργι@λ@» τον Τζέιμς, κατά τη διάρκεια των τελικών.

Draymond Green said if the Warriors have a game the same day LeBron becomes the All-Time leading scorer



He’s skipping the Warriors game to attend LeBron’s game 😭😭 #LakeShow pic.twitter.com/v5YkdBHNMM