Ντρέιμοντ Γκριν: «Παίζουμε σοφτ, ηλίθια και μας πιάνουν κορόιδα» (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν θέλησε να αντικρίσει την πραγματικότητα, μετά την 3η σερί ήττα των Ουόριορς και θέλησε να το εκδηλώσει με μερικές δηλώσεις.

Η ήττα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς από τους Ορλάντο Μάτζικ (94-90) ήταν η τρίτη συνεχόμενη για την ομάδα του Στιβ Κερ. Με κοινό παρονομαστή σε αυτές τις απώλειες την απουσία του Στεφ Κάρι.

Ο δύο φορές MVP δεν αγωνίστηκε στα δύο τελευταία ματς των Ουόριορς, ενώ σε αυτό που συμπληρώνει την τριάδα συμμετείχε στα πρώτα λεπτά, προτού τραυματιστεί.

Μετά την ήττα στο Ορλάντο από τους δίχως στόχους και αποκλεισμένους από τα playoffs εδώ και καιρό, Μάτζικ, ο Ντρέιμοντ Γκριν αποφάσισε να μιλήσει.

Τι είπε; «Παίζουμε σοφτ. Παίζουμε σαν... ηλίθιοι. Δεν παίζουμε καλό μπάσκετ και μας πιάνουν... κορόιδα. Χωρίς κανένα ίχνος απουσίας σεβασμού, οι Ορλάντο Μάτζικ είναι μία από τις χειρότερες ομάδες στη Λίγκα», πρόσθεσε ο Γκριν.

