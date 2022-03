Ντόντσιτς: «Ο Σπανούλης είναι ο πιο clutch παίκτης όλων των εποχών»

O Λούκα Ντόντσιτς αναφέρθηκε για άλλη μία φορά στον Βασίλη Σπανούλη και την επιρροή που είχε ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού στο παιχνίδι και στην εξέλιξή του.

Η λατρεία του Λούκα Ντόντσιτς για τον Βασίλη Σπανούλη είναι αδιαμφισβήτητη. Ο Σλοβένος γκαρντ των Ντάλας Μάβερικς έχει μιλήσει πολλές φορές για την επιρροή που είχε ο εμβληματικός κάπτεν του Ολυμπιακού στο παιχνίδι του. Το έπραξε και στο podcast που έχει ο παλιός παίκτης του ΝΒΑ (και συμπαίκτες του Ντόντσιτς) Τζέι Τζέι Ρέντικ, με τον τίτλο «The old man and the three».

Τι είπε ο Ντόντσιτς; Σε μία χαλαρή κουβέντα, η οποία ξεκίνησε από ένα χαμένο και μη πληρωμένο στοίχημα του Σλοβένου προς τον Ρέντικ, τη σωματική κατάσταση του σταρ του Ντάλας, στην ευκολία στο σκοράρισμα στο ΝΒΑ, σε σχέση με τη EuroLeague και έφτασε στα πρότυπα του.

Ο Ντόντσιτς προσφέρθηκε να μιλήσει και για το ευρωπαϊκό, αλλά και για το ΝΒΑ. «Ο Βασίλης Σπανούλης. Είναι θρύλος. Αποσύρθηκε τον προηγούμενο χρόνο. Τον θαυμάζω πάντα, είναι ηγέτης, είναι clutch, ένας από τους πιο clutch όλων των εποχών. Αλλά είναι όλο το παιχνίδι του, είναι εκπληκτικός», είπε ο Ντόντσιτς.

Και συνέχισε: «Είναι και ο πρώην συμπαίκτης μου, ο Σέρχιο Γιουλ. Είναι απίστευτος, ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη όταν έπαιζα εκεί. Απίστευτος. Τον έβλεπα ν κάνει προπόνηση. Η ενέργεια που παίζει είναι εκπληκτική».

Όσο για το ΝΒΑ; Ο Λούκα διάλεξε τον ΛεΜπρόν για την ενέργειά του και όσα έχει κάνει εντός και εκτός παρκέ.