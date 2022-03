Ο Σαντίκ Μπέι έζησε την πιο όμορφη βραδιά της καριέρας του στο ΝΒΑ.

Ο παίκτης των Πίστονς είχε κέφια κόντρα στους Μάτζικ, οδηγώντας στη νίκη το Ντιτρόιτ. Ο Μπέι τελείωσε την αναμέτρηση με ρεκόρ καριέρας στους πόντους (51), αλλά και στα τρίποντα (10), σε μια βραδιά που πήρε όλη τη λάμψη, αφού είχαμε μόνο ένα παιχνίδι ΝΒΑ.

Με αυτό τον τρόπο ο Μάρτης συνεχίζει να μας προσφέρει 50άρες. Τον Φλεβάρη είχαμε 9 50άρες και πλέον μετράμε 8 50άρες τον Μάρτη, ενώ υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ακόμα για να αυξηθεί το νούμερο.

Έτσι οδεύουμε σε ρεκόρ από 50άρες σε ένα μήνα την τελευταία 50ετία στο ΝΒΑ, με τους παίκτες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη να μην αστειεύονται και να του δίνουν να... καταλαβαίνει.

Λίγες ώρες μετά το show του Κάιρι Ίρβινγκ, τη σκυτάλη πήρε ο σουτέρ των Πίστονς.

MARCH MADNESS, BUT MAKE IT NBA.



In the only game of the night, Saddiq Bey scored 51 points in Orlando.



There were 9 50-point games from October through February; THERE'S ALREADY BEEN 8 IN MARCH.



Most 50-Point Games in a Month

Last 50 Seasons



March 2022 (8)

March 2019 (7) pic.twitter.com/7qEvHmRguJ