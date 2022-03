Η «big 3» των Ουόριορς επέστρεψε ύστερα από 1.005 μέρες και ο Γκριν είναι σαφής: «Θα πάρουμε το πρωτάθλημα» (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν επέστρεψε στην ενεργό δράση ύστερα από δύο μήνες και όπως είπε το μόνο που σκέφτεται είναι η κατάκτηση του τίτλου.

Μετά τη νίκη των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επί των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, όπου αγωνίστηκε ξανά ο Ντρέιμοντ Γκριν συναντώντας ύστερα από 1.005 μέρες τους «διόσκουρους» Κάρι και Τόμπσον στο παρκέ, το μόνο που θέλει είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος!

«Το μόνο που θέλουμε είναι να παραμείνουμε υγιείς. Από εκεί και πέρα είτε τερματίσουμε στην 2η θέση, είτε τερματίσουμε στην 3η θέση, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει η θέση» ήταν η σχετική ατάκα του Γκριν στην postgame συνέντευξη, ενώ όταν ρωτήθηκε σχετικά και ο Κλέι Τόμπσον να σχολιάσει τη δήλωση του συμπαίκτη του για το αν συμφωνεί ή όχι, ήταν σαφής: «Ναι!»

Draymond: "Whether we're the No. 2 seed or No. 3 seed, we're going to win a championship" pic.twitter.com/Tt8fPTxLhg