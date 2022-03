Λούκα Ντόντσιτς και Κέβιν Ντουράντ έκαναν... πράγματα και θαύματα και αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Πολυτιμότεροι παίκτες για την δυτική και ανατολική περιφέρεια στο ΝΒΑ την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν οι εντυπωσιακοί Λούκα Ντόντσιτς και Κέβιν Ντουράντ, αφού στα πιο πρόσφατα παιχνίδια των Μάβερικς και των Νετς αντίστοιχα οι δύο ηγετικές φιγούρες βρέθηκαν να... διαλύουν την στατιστική.

Ο Σλοβένος γκαρντ έκανε το step up για το Ντάλας από την ημέρα του trade του Πορζίνγκις και αυτή τη βδομάδα τους σε 3 νίκες σε 4 ματς με το τελευταίο θετικό αποτέλεσμα να χαλάει και την γιορτή του Γκαρνέτ. Ο Ντόντσιτς είχε 30.5 πόντου με 11 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Από την άλλη, ο απόλυτος KD που μπήκε για ακόμη μία φορά στο κλαμπ με τις «50άρες» ολοκλήρωσε την εβδομάδα με 30.7 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και άλλες τόσες ασίστ (7.7) για τις 3 νίκες που σημείωσε το Μπρούκλιν σε ισάριθμους αγώνες που κλήθηκε να δώσει.

Dallas Mavericks guard Luka Dončić and Brooklyn Nets forward Kevin Durant have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 21 of the 2021-22 season (March 7-13). pic.twitter.com/SAlPv7e96S