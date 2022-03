Οι Μάβερικς με τρίποντο του Ντίνγουιντι στα 10 δευτερόλεπτα επικράτησαν των Σελτικς 95-92, χαλώντας τη βραδιά του Γκαρνέτ.

Ματσάρα στη Βοστώνη σε μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον Γκαρνέτ, ο οποίος θα δει τη φανέλα με το Νο.5 (το φορούσε στους Σέλτικς) να ανεβαίνει στην οροφή του TD Garden δίπλα στα ονόματα των υπόλοιπων θρύλων των Κελτών. Στο γήπεδο βρίσκεται και ο Ρει Άλεν, παρόλο που ο KG δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον πρώην συμπαίκτη του, του οποίου δεν συγχώρεσε ποτε την απόφαση να αφήσει τη Βοστώνη και να πάει στο Μαϊάμι το 2012.

Το τρίποντο του Ντίνγουιντι στα 10 δευτερόλεπτα έδωσε μεγάλη νίκη στο Ντάλας με 95-92, το οποίο έφτασε στο 42-26, ρίχνοντας στο 41-28 τους αντιπάλους του. Ο Τέιτουμ είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση, όμως αστόχησε για τρεις στην τελευταία φάση του ματς.

Ο Ντόντσιτς είχε 26 με 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ο Ντίνγουιντι μέτρησε 18 και ο Φίνεϊ-Σμιθ 19. Από τη Βοστώνη 21 με 11 ριμπάουντ είχε ο Τέιτουμ, 17 ο Χόρφορντ, 15 ο Σμαρτ και στους 14 σταμάτησε ο Μπράουν. Το Ντάλας έχει στόχο την πρώτη 4άδα της Δύσης και παρουσιάζεται ανεβασμένο τον τελευταίο καιρό.

Με 15-37 τρίποντα σούταρε στο ματς το Ντάλας, ενώ η Βοστώνη είχε μόλις 9/37.

