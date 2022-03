Η «μάχη» για τον πρώτο σκόρερ της σεζόν συνεχίζεται με την κορυφή να αλλάζει και πάλι χέρια μετά τους 50 πόντους που πέτυχε ο Λεμπρόν στην νίκη των Λέικερς επί των Ουίζαρντς.

Ο ΛεΜπρόν κατέχει ήδη αυτόν τον τίτλο, αφού είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της σεζόν το 2008. Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα και μερικές «στροφές» πριν το τέλος ο «Βασιλιάς» συνεχίζει την κούρσα αυτή έχοντας ως ανταγωνιστές του τους Τζοέλ Εμπίντ και Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η πρώτη θέση όσο προχωράμε προς το τέλος της regular season και εδώ και αρκετό καιρό αλλάζει συνεχώς χέρια κρατώντας «ζωντανό» το ενδιαφέρον! Ο ΛεΜπρόν πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση απέναντι στους Ουίζαρντς με 50 πόντους και κράτησε όρθιους τους Λέικερς στην πορεία για τα play-in.

Κατά αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο έγινε ο μοναδικός παίκτης της ιστορίας του ΝΒΑ που σημειώνει πάνω από μία «50άρα» έχοντας περάσει τα 35 του χρόνια, αλλά μπήκε και στο... κυνήγι του Τζόρνταν. Ο MJ ήταν ο μόνος που κατάφερε να βγει πρώτος σκόρερ σε μία σεζόν στα 35 του και ο δρόμος του ΛεΜπρόν είναι ανοιχτός, φιγουράροντας πλέον στην πρώτη θέση με 29.71.

Παρόλα αυτά, νιώθει την ανάσα δύο εξαιρετικά δυνατών αντιπάλων... Ο Τζοέλ Εμπίντ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με 29.68, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι τρίτος με 29.66. Με τις τρομακτικές εμφανίσεις που πραγματοποιούν κάθε ένας από τους διεκδικητές ο τίτλος είναι και θα παραμείνει αμφίβολος.

LeBron James is now leading the league in scoring.



29.71 — LeBron

29.68 — Embiid

29.66 — Giannis pic.twitter.com/IpeqrjvXjg