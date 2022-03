Οι Σαν Αντόνιο Σπερς θέλησαν να τιμήσουν τον Γκρεγκ Πόποβιτς για το ιστορικό του επίτευγμα και την πρώτη θέση στους προπονητές με τις περισσότερες νίκες μέσω ενός βίντεο που παρουσιάζει όλους τους παίκτες που έχει προπονήσει, μεταξύ των οποίων Ντάνκαν, Πάρκερ και Τζινόμπιλι.

Η νίκη των Σπερς απέναντι στην Γιούτα τα ξημερώματα του Σαββάτου ήταν ιστορική! Ο Γκρεγκ Πόποβιτς έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του θεσμού προσπερνώντας τον Ντον Νέλσον και φτάνοντας τις 1.336.

Στο ερώτημα «Ποιος... στα κομμάτια είναι ο Γκρεγκ Πόποβιτς» θέλησε να απαντήσει και η ίδια η ομάδα με την οποία έχει γράψει τις χρυσές του σελίδες. Πώς; Οι Σπερς παρουσίασαν ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται κάθε ένας από τους παίκτες που έχει προπονήσει ο πολύπειρος Σέρβος. Ο αριθμός; Παραλίγο «200άρι» και συγκεκριμένα 199, μεταξύ των οποίων και οι θρύλοι Τιμ Ντάνκαν, Τόνι Πάρκερ και Μανού Τζινόμπιλι.

Απολαύστε το βίντεο:

Here’s to the 199 players who have suited up for Coach Pop.#PorVida pic.twitter.com/rwXGFGTv4k