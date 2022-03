Η... έκπληξη του Ουίλ Φέρελ ως «Jackie Moon» στον Κλέι Τόμπσον (vids)

Αυτό δεν τον περίμενε. Ο Κλέι Τόμπσον αντίκρισε ξαφνικά μπροστά του πριν από το ματς των Ουόριορς με τους Κλίπερς τον ηθοποιό Ουίλ Φέρελ ως «Jackie Moon», έναν χαρακτήρα που είχε μιμηθεί και εκείνος πριν από τα τέσσερα χρόνια.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο «Jackie Moon» είναι ο χαρακτήρας που είχε ενσαρκώσει ο διάσημος ηθοποιός Ουίλ Φέρελ στην κινηματογραφική ταινία «Semi-Pro» η οποία είχε προβληθεί πριν από 14 χρόνια. Δηλαδή ένας τραγουδιστής ο οποίος είχε αγοράσει μια ομάδα του ABA (American Basketball Association), τους Φλιντ Τρόπικς και ήταν ο πρόεδρος, ο προπονητής, ο πάουερ φόργουορντ, αλλά και ο... κονφερασιέ των αγώνων.

Τον ίδιο χαρακτήρα είχε επιλέξει και ο Κλέι Τόμπσον το Halloween του 2018! Και πριν από το παιχνίδι των Ουόριορς με τους Κλίπερς που διεξήχθη τα ξημερώματα, έκανε την εμφάνισή του στο παρκέ του «Chase Center» στο Σαν Φρανσίσκο ο Φέρελ ντυμένος και... πάλι «Jackie Moon». Φυσικά ήταν μια τεράστια έκπληξη για τον παίκτη των Ουόριορς παίζοντας μαζί μπάσκετ στο ζέσταμα.

Μάλιστα ο Φέρελ (ή Jackie Moon αν προτιμάτε» ευστόχησε και σε σουτ από το κέντρο του γηπέδου!

Η έκπληξη του διάσημου ηθοποιού στον Τόμπσον...

...και η ευστοχία του Φέρελ από το κέντρο του γηπέδου

Jackie Moon is hitting shots from the logo 😂🎯 (via @NBCSWarriors ) pic.twitter.com/VfAY0P1e4p

Just going to throw a Jackie Moon half-court shot onto your feeds for some extra halftime entertainment 👏 pic.twitter.com/BoeQHBtfjk