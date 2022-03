Ο προσβεβλημένος Ουέστμπρουκ άνοιξε διάλογο με φίλαθλο επειδή τον αποκαλούσε «Westbrick» (vid)

Στο «μάτι του Κυκλώνα» έχει μπει ο Ουέστμπρουκ μετά τις άσχημες εμφανίσεις του με αποτέλεσμα να «απαντάει» στις προκλήσεις της εξέδρας.

Η αλήθεια είναι ότι ο «Russ» δεν διανύει και τις καλύτερες ημέρες της καριέρας του. Όχι μόνο στους Λέικερς, αλλά από τότε που έκανε την εμφάνισή του στο ΝΒΑ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Σαν Αντόνιο κόντρα στους Σπερς, μερικοί φίλοι των γηπεδούχων άρχισαν να «τρολάρουν» τον Ουέστμπρουκ παραφράζοντας το επίθετο του σε Westbrick!

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του έμπειρου γκαρντ του ΝΒΑ, ο οποίος άνοιξε διάλογο μαζί τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μην δείχνεις ασέβεια στο όνομά μου».

Russ wasn't having the disrespect 💯



