Ο ΛεΜπρόν έβαλε 56 στους Ουόριορς και οι συμπαίκτες του είπαν να τον... σβήσουν.

Οι Λέικερς καθάρισαν τους Ουόριορς, με τον ΛεΜπρόν να κάνει όργια με 56 πόντους σε μια ιστορική βραδιά για εκείνον. Ο Βασιλιάς είχε πάρει φωτιά και μετά το τέλος του ματς που πήγε να κάνει δηλώσεις, οι συμπαίκτες του τον μπουγέλωσαν, βρίσκοντας τρόπο να τον... σβήσουν. Ρεσιτάλ του ΛεΜπρόν που όμως χρειάζεται πολλά τέτοια ακόμα για να σώσει την σεζόν των Λέικερς.

Δείτε το video

Lakers had to cool Bron off after that 56-point W 😂 pic.twitter.com/98pP6Ak0VH