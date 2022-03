Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς διέλυσε όλα τα κοντέρ στη νίκη των Λέικερς επί των Ουόριορς.

Οι Λέικερς πήραν ανάσα μετά τη νίκη επί των Ουόριορς, σε ένα ματς που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σταμάτησε στους 56 πόντους, κάνοντας πράματα και θάματα.

Ο Βασιλιάς επίσης είχε και 10 ριμπάουντ και έτσι στα 37 του έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 55 πόντους και 10 ριμπάουντ σε ματς. Επίσης έγινε ο πρώτος Laker που καταφέρνει κάτι τέτοιο μετά τον Σακίλ Ο'Νίλ τον Μάρτη του 2000.

Τέλος με την 56άρα του κατάφερε να μπει σε ένα κλειστό club. Έγινε ο τέταρτος παίκτης 37 ετών ή παραπάνω με 50άρα, κάνοντας παρέα στους Μάικλ Τζόρνταν, Τζαμάλ Κρόφορντ και Κόμπι Μπράιαντ.

Σπουδαία βραδιά για τον ΛεΜπρόν απέναντι σε μια ομάδα που έχει αντιμετωπίσει σε τελικούς σε 4 διαφορετικές σεζόν, μετρώντας έναν τίτλο και 3 απογοητεύσεις.

LeBron James has 52 points so far tonight against the Warriors. He is 4th player at age 37 or older with a 50-point game, joining Jamal Crawford, Michael Jordan and Kobe Bryant. pic.twitter.com/vimEIKvMFU

LeBron James finished with 56 pts & 10 rebs in the Lakers' 124-116 win over the Warriors.



At age 37, he is oldest player in NBA history to record at least 55 pts & 10 rebs in a game.



He's also the 1st Laker with a 55-10 game since Shaquille O'Neal in March 2000. pic.twitter.com/yik81ys8Wd