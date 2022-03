Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ θα είναι πολύ δύσκολο να φορά τη φανέλα των Λέικερς και τη νέα σεζόν.

Oι Λέικερς ζουν μια δύσκολη σεζόν και η νίκη επί των Ουόριορς με την 56άρα ΛεΜπρόν ήταν απλά μια παρένθεση. Κατώτερος των περιστάσεων είναι και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο οποίος βρίσκεται σε μια από τις χειρότερες σεζόν της καριέρας του, ψάχνοντας ακόμα να βρει τα... πατήματα του. Μπορεί ο Russ να ανέφερε πως δεν πρόκειται να παρατήσει την προσπάθεια, όμως έρχεται ο Μαρκ Στέιν να δώσει τη δική του οπτική για το θέμα.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, είναι απίθανο ο Ουέστμπρουκ να επιστρέψει στους Λέικερς τη νέα σεζόν, αφού δεν είναι ικανοποιημένος με τον ρόλο του στους λιμνάνθρωπους.

O έμπειρος γκαρντ έχει option με την ομάδα, την οποία μπορεί να ενεργοποιήσει το καλοκαίρι και να πάρει τη νέα σεζόν 47 εκατ. δολάρια. Όμως τα δημοσιεύματα τον θέλουν εκτός LA.

My story from earlier today about the defiance and tensions surrounding Russell Westbrook and his messy maiden season as a Laker: https://t.co/430MrdF4cd https://t.co/uEQyqjsiya