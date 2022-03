Το οικοδόμημα τρίζει. Επικίνδυνα. Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα μπουν για δεύτερη σερί σεζόν στο play-in. Και θα βρεθούν απέναντι στους Φίνιξ Σανς. Και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, μετά τις τάσεις φυγής, μένει για να διογκώσει την κληρονομιά του.

Υπάρχει καπνός. Και φωτιά. Και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μοιάζει να τη φυσάει για να θεριέψει, όπως του φυσούσε κάποτε στο αυτί ο Λανς Στίβενσον για να τον εκνευρίσει.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν ο Τζέιμς το κάνει για να εκνευρίσει κάποιους ή επειδή βρίσκεται σε απόγνωση και θέλει να διαχωρίσει τη θέση του.

Το τελευταίο το κάνει έτσι και αλλιώς με τα στατιστικά του στο παρκέ. Αλλά και πάλι δεν είναι αρκετά.

Ο Τζέιμς έχει καταφέρει να... κρεμάσει την ομάδα του σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη, μετά την ήττα των Λέικερς απ' τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, διαπίστωσε ότι οι δύο ομάδες δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

Και έπειτα από τη νέα ήττα από τους Κλίπερς, υποστήριξε ότι η άλλη ομάδα της πόλης είναι απλώς καλύτερη.

Η εβδομάδα του All Star Game δοκίμασε τη σχέση του Τζέιμς με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Τότε ήταν που κυκλοφόρησαν τα σενάρια για την ανταλλαγή του το καλοκαίρι. Και τότε ήταν που ο ατζέντης του, Ριτς Πολ, έπρεπε να ασχοληθεί με το θέμα, για να δηλώσει ότι ο «Μπρον» δεν θέλει να φύγει.

Αυτή είναι η μία αλήθεια. Η μία πλευρά. Τους Λέικερς τους ρώτησαν;

Το σταυροδρόμι του καλοκαιριού θα είναι μεγάλο. Πριν απ' αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί η σεζόν. Με όποιον τρόπο και αν ολοκληρωθεί.

Αυτή τη στιγμή, οι Λέικερς θα πρέπει να αποδεχτούν την ιδέα του τουρνουά play-in. Να την αγκαλιάσουν. Και ας έχει πει κάποτε ο ΛεΜπρόν ότι «όποιος σκέφτηκε αυτή τη μ@λ@κ$% θα πρέπει να απολυθεί».

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, αυτή η... μ@λ@κ@$ τους δίνει λόγο να συνεχίσουν να ελπίζουν.

Το κλειστό συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2023 ($41.180.544 φέτος και $44.474.988 του χρόνου) καθιστούν τον Τζέιμς ως παίκτη των Λέικερς. Εκτός και αν...

Το All Star Game αποτέλεσε την καλύτερη ευκαιρία του Τζέιμς να πει αυτά που ήθελε. Από την επιθυμία του να αγωνιστεί μαζί με τον γιο του (το 2024) σε οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι αυτός.

Και από την άλλη, η ανοικτή πόρτα να επιστρέψει κάποια στιγμή στο Κλίβελαντ και τους Καβαλίερς.

Ο LBJ έσπευσε να το... μαζέψει, μετά το ματς στο Κλίβελαντ. «Θα φοράω τα χρυσά και τα μοβ για όσο διάστημα μπορώ να παίζω», ήταν η ατάκα του.

Και στο επόμενο ματς των Λέικερς, αυτός και ο Τρέβορ Αρίζα άνοιξαν διάλογο με την εξέδρα των Λέικερς! Και η Τζίνι Μπας, ιδιοκτήτρια της ομάδας, διάλεξε να αποχωρήσει από το γήπεδο.

The Lakers season has been so brutal that we’re at a point where LeBron, Ariza and Russ are now arguing with fans lol



(c) Michael Morales/Instagram pic.twitter.com/yuViF4dZPw