Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αποτελεί εξαίρεση. Βλέπει αρκετές σειρές στην τηλεόραση και έχει λίστα με αυτές που θέλει να δει!

Τελικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι... εξωγήινος. Έχει τις δικές του αδυναμίες. Σαν αυτές που έχουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Εσείς έχετε τη δική σας λίστα με σειρές που θέλετε να δείτε, αλλά δεν τα έχετε καταφέρει; Το ίδιο και ο Giannis.

O δύο φορές MVP, σε συνεργασία με την TCL USA (μία υπηρεσία που προσφέρει ταινίες, σειρές και βιντεοπαιχνίδια ανάμεσα σε άλλα), μίλησε για τις αγαπημένες του τηλεοπτικές σειρές.

Και αυτές που θέλει να δει οπωσδήποτε. Ο Greek Freak βλέπει με μανία το «Raising Dion» (σεζόν 2), το «Game of Thrones», το οποίο «βλέπω συνέχεια», αλλά και το «What if...», μία σειρά κινουμένων σχεδίων από τη Marvel.

Όσο για τις σειρές που έχει στη λίστα του; Αμφότερες θεωρούνται εξαιρετικές. Η πρώτη είναι το «Casa de Papel» και η άλλη το «Ozark».

Παράλληλα, ο Αντετοκούνμπο μίλησε και για το αγαπημένο του reality, διαλέγοντας το Challenge, μία σειρά που παίζει στο MTV και τον Γιάννη να δηλώνει ότι κάποια μέρα θα ήθελε να συμμετάσχει!

Δείτε το βίντεο:

Are you looking for your next favorite show? @Giannis_An34 gives us an inside look at what he has been watching in our latest #WatchWithGiannis episode! 📺 pic.twitter.com/prcE7xGRFu