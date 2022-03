Oι Σίξερς θα προσθέσουν στο δυναμικό τους τον ΝτιΆντρε Τζόρνταν.

Τους τρόπους να γεμισουν το ρόστερ τους ενόψει των κρίσιμων ματς των playoffs αναζητούν οι Σίξερς. Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο ΝτιΆντρε Τζόρνταν θα συνεχίσει την καριέτα του στη Φιλαδέλφεια, μετά την παρουσία του στους Λέικερς, εκεί όπου ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στο ρόλο του. Οι Σίξερς έχουν μια κενή θέση στο ρόστερ τους και πρόθεση τους είναι να προσθέσουν άλλον έναν backup center.

Ο έμπειρος ψηλός έπαιξε σε 32 ματς με τους Λέικερς τη φετινή σεζόν και είχε 4.1 πόντους και 5.4 ριμπάουντ. Οι Σίξερς θέλουν οπωσδήποτε έναν σέντερ για να δώσει ανάσες στον Τζοέλ Εμπίντ, αφού εκτός του Καμερουνέζου σέντερ, υπάρχει ο Ουίλι Κόλεϊ-Στάιν και ο Πολ Μίλσαπ υπό προϋποθέσεις.

Ο Τζόρνταν θα συναντήσει στην ομάδα τον Ντοκ Ρίβερς, με τον οποίο συνεργάστηκαν στους Κλίπερς, εκει όπου ο έμπειρος ψηλός έζησε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του.

Η Φιλαδέλφεια στοχεύει φέτος στον τίτλο και για αυτό το λόγο δημιούργησε το φοβερό επιθετικό δίδυμο Τζέιμς Χάρντεν. Παρέα θα παλέψουν για να οδηγήσουν την πόλη της αδελφικής αγάπης στην Γη της Επαγγελίας.

