H κίνηση είναι συμβολική. Αλλά δεν παύει να είναι μία καλή κίνηση. Οι Πέλικανς φόρεσαν τις μπλε φανέλες τους, με κίτρινες κάλτσες για να δείξουν τη στήριξή τους στο ουκρανικό λαό.

Μία μικρή κίνηση είναι αρκετή. Πριν το τζάμπολ του αγώνα με τους Σακραμέντο Κινγκς, οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς ανακοίνωσαν ότι οι παίκτες τους θα φορέσουν κίτρινες κάλτσες, προκειμένου να στηρίξουν τον ουκρανικό λαό, μετά τη ρωσική εισβολή.

Οι κάλτσες συνδυάστηκαν με την μπλε φανέλα της ομάδας της Νέας Ορλεάνης και μολονότι το δικό τους μπλε είναι πιο βαθύ, ουσιαστικά σχημάτισε τα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας.

Some members of the New Orleans Pelicans wore yellow socks for Wednesday's game against Sacramento in support of Ukraine.



