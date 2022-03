Αντετοκούνμπο σε Άιβερσον: «Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ εξαιτίας σου» (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο συνάντησε τον Άλεν Άιβερσον στο All Star Game και οι Μπακς απαθανάτισαν τη στιγμή.

Άλλο ένα show έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο All Star Game του Κλίβελαντ και πανηγύρισε τη νίκη με την Team LeBron. O Greek Freak είχε την ευκαιρία να συναντήσει θρύλους του ΝΒΑ κατά τη διάρκεια της γιορτής των κορυφαίων, έχοντας χειραψία με τον Μάικλ Τζόρνταν και μιλώντας με τον θρύλο Άλεν Άιβερσον.

Γιάννης, Τζόρνταν και Άιβερσον αποτελούν μελη του ΤΟP 75 στην ιστορία του ΝΒΑ και πήραν μέρος σε μια λαμπρή παρουσίαση που στήθηκε στο Κλίβελαντ.

Τα... ελάφια έδειξαν μερικές από τις στιγμές που έζησε ο Γιάννης και τη συνομιλία του Έλληνα σταρ με τον Answer. «Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ εξαιτίας σου. Είδα την ιστορία σου και το ντοκιμαντέρ σου. Είπες πως ξεκίνησες να παίζεις μπάσκετ λόγω του Τζορνταν. Εγώ ξεκίνησα εξαιτίας σου», ήταν τα λόγια του ηγέτη των Μπακς.

Ένας από τους θρύλους του ΝΒΑ και των Σίξερς, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του στους τελικούς του ΝΒΑ το 2001(τότε που έκανε το περίφημο stepover πάνω στον Λου στο Game 1), κουβαλώντας μόνος του τον οργανισμό. Ένας υπέροχος γκαρντ που έφερε νέα μόδα στο ΝΒΑ, όταν έπαιζε ακόμα και στα ρούχα, ενώ μέχρι σήμερα θεωρείται εκ των κορυφαίων ντριμπλέρ και χειριστών μπάλας στην ιστορία. Από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ που είδε ποτέ στο άθλημα το μπάσκετ και ενέπνευσε πολλά παιδιά ανά τον κόσμο να ασχοληθούν το άθλημα.

Μάγος σε όλα του πάνω στο παρκέ, δεν θα ξαναβγεί τέτοιος παίκτης. Τόσο άδικο που έμεινε δίχως δαχτυλίδι.

"I started playing basketball because of YOU!!"@Giannis_An34 meets @alleniverson at @NBAAllStar Weekend!! pic.twitter.com/s9FKmYyF1u