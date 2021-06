Όταν ο Άιβερσον... διέλυσε τον Λου με το περίφημο step over! (vids)

Σαν σήμερα στις 6 Ιούνιου του 2001, ο Άλεν Άιβερσον πρωταγωνίστησε σε μια από τις κλασικότερες φάσεις στην ιστορία των playoffs με... θύμα τον Τάιρον Λου.

Eίναι μοναδικός στο είδος του και αποτέλεσε έναν από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ της ιστορίας, αλλά και τους γρηγορότερους παίκτες που έχουν περάσει ποτέ από το ΝΒΑ.

Ο θρύλος των Σίξερς, ο Άλεν Άιβερσον έχει την τιμητική του, αφού σαν σήμερα ήταν πρωταγωνιστής σε μια φάση που ελάχιστοι μπορούν να ξεχάσουν, τότε που είχε... ταπεινώσει τον Τάιρον Λου.

Στις 6 Ιουνίου 2001, ο «Answer» μας χάρισε μία φάση-σήμα κατατεθέν όχι μόνο για αυτόν, αλλά και για το ΝΒΑ.

Στον πρώτο τελικό των Σίξερς με τους Λέικερς, ένα λεπτό πριν από το τέλος της παράτασης, ο ηγέτης της Φιλαδέλφεια έκανε τον Τάιρον Λου να βλέπει εφιάλτες. Μια σταυρωτή ήταν αρκετή για να τον ξαπλώσει στο έδαφος και στη συνέχεια να... περάσει επιδεικτικά από πάνω του. Μια κίνηση που σε τσακίζει, που σε... τελειώνει ψυχολογικά!

Εκείνο το βράδυ οι Σίξερς έκαναν το break με 107-101 και ο Άιβερσον έκανε... όργια με 48 πόντους, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα. Το περίφημο step over του Άιβερσον όμως είχε κλέψει την παράσταση. Αξεπέραστος «Answer». Στα playoffs του 2021, ο AI είχε 14 30άρες, 6 ματς με 40 πόντους και 2 με 50 πόντους. Ασύλληπτα πράγματα από αυτόν τον τεράστιο παίκτη που είναι τόσο κρίμα που δεν πήρε ποτέ τίτλο.

