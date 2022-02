Μάικλ Τζόρνταν και Γιάννης Αντετοκούνμπο τα... είπαν κατά τη διάρκεια του All Star Game.

Ο Greek Freak είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να ανταλλάξει χειραψία με τον GOAT. Ο Γιάννης τα... είπε με τον Μάικλ Τζόρνταν στην τελετή για τους 75 σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία που έγινε στο ημίχρονο του All Star Game. Φυσικά ο Έλληνας σταρ ήταν μαζί με τον θρύλο των Μπουλς στη λίστα. Κοντά τους ήταν τόσο ο Ντομινίκ Ουίλκινς και Hubie Μπράουν, άλλες δύο θρυλικές μορφές της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

Σίγουρα μια στιγμή που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ του ο Γιάννης που πάντα παίρνει τις συμβουλές των θρύλων, τις κρατά καλά, δουλεύει πάνω σε αυτές και έτσι έχει καταφέρει να θεωρείται και εκείνος εν ενεργεία θρύλος της λίγκας και ακόμα έχει τόσα χρόνια μπροστά του για να ανεβεί κι άλλο στη σκάλα με τους σπουδαιότερους τις ιστορίας.

Μάλιστα ο Γιάννης ήταν ξανά εξαιρετικός στο All Star Game (50άρα με 16 τρίποντα ο Στεφ Καρι), έχοντας 30 πόντους, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα σε μια γεμάτη εμφάνιση για την Team LeBron.

Δείτε τι ανέβασαν οι Μπακς

A typical night at the office for Giannis.



30 PTS | 12 REB | 6 AST | 3 STL pic.twitter.com/W1bQ6ecVwm