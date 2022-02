Δεν αγχώνεται ο Καρμέλο: «Οι Λέικερς έχουν "χτιστεί" για τα playoffs» (vid)

Οι Λέικερς έχουν... κατρακυλήσει στην 9η θέση της κατάταξης στη Δύση και θα διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στα playoffs μέσω του play-in tournament όμως ο Καρμέλο Άντονι παραμένει καθησυχαστικός.

Η ήττα από τους Κλίπερς με 102-105 τα ξημερώματα του Σαββάτου 26/2 ήταν η έκτη συνεχόμενη για τους Λέικερς στο ντέρμπι του L.A. και συγχρόνως, η 32η σε 59 αγώνες στη regular season.

Με τον δείκτη του σκορ στο 102-103 για τους Κλίπερς, ο Καρμέλο Άντονι αστόχησε σε μακρινό σουτ στα 4" ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς προσπάθησε να στείλει το ματς στην παράταση όμως αστόχησε σε δύσκολη προσπάθεια για τρίποντο στα 0.7".

Οι Λέικερς δεν έχουν ξεκολλήσει από την 9η θέση ωστόσο ο Καρμέλο εξήγησε μετά το τέλος του ματς πως «έχουμε χτιστεί για τα playoffs! Νομίζω έχουμε χτιστεί για το δεύτερο μισό της σεζόν και την postseason. Απλώς, είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό ισχύει με τους τραυματισμούς. Δεν ξέρεις πότε θα σε βρουν τραυματισμοί, δεν ξέρεις πως θα σε επηρεάσουν σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο».

Φέτος ο Μέλο μετράει 13.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 50 συμμετοχές με τους Λέικερς.



"I think we're built for it." @carmeloanthony when asked if the #LakeShow is ready to make a playoff push. pic.twitter.com/2t1YnXNwmK