Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε για τη συνάντηση και την αγκαλιά με τον Μάικλ Τζόρνταν. Και το νικητήριο σουτ που πέτυχε, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από τον MJ.

Μία συνάντηση. Μία ευκαιρία. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς την αναζητούσε. Και η τέλεια ευκαιρία παρουσιάστηκε στο All Star Game του Κλίβελαντ. Ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν εκεί και συνάντησε πάρα πολλούς παίκτες, ανάμεσά τους και τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Και ο Τζέιμς δεν έχασε την ευκαιρία.

Θα είχε μία από τις σπάνιες ευκαιρίες να μιλήσει στο είδωλό του. Το είπε για μία ακόμη φορά μετά το τέλος του αγώνα. Που τον βρήκε να έχει πετύχει το νικητήριο σουτ για την ομάδα που φέρει το όνομά του.

Ο Τζέιμς σχεδόν αποθέωσε τον Τζόρνταν, αν και στο τέλος εξέφρασε και το παράπονό του, τονίζοντας ότι δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία να του μιλήσει, αφού δεν βρίσκονται τόσο συχνά στον ίδιο χώρο.

Όσα είπε ο ΛεΜπρόν για τον Τζόρνταν:

«Υπήρχε ένα γενικότερο χάος. Αλλά δεν ήθελα να χάσω την ευκαιρία να σφίξω το χέρι του ανθρώπου που με ενέπνευσε σε όλη την παιδική μου ηλικία. Δεν έχουμε μιλήσει τόσο πολύ σε αυτά τα 19 χρόνια στο μπάσκετ, αλλά ένα μέρος μου δεν θα υπήρχε εδώ χωρίς την έμπνευση που έδωσε ο Τζόρνταν. Πάντα ήθελα να γίνω σαν αυτόν μεγαλώνοντας», είπε ο ΛεΜπρόν.

Και συνέχισε: «Είναι τρελό που πέτυχα το νικητήριο σουτ απόψε, ήταν ένα fade away και ήταν εμπνευσμένο απ' τον MJ. O τρόπος που φοράει τα παπούτσια του, τα ρούχα του, τα αυτοκίνητα που οδηγεί, με ενέπνευσε τόσο πολύ. Δεν ήθελα να χάσω αυτή την ευκαιρία, γιατί δεν είμαστε στον ίδιο χώρο και δεν ήμασταν σε ολόκληρη την καριέρα μου».

LeBron James said his game-winning fadeaway was inspired by Michael Jordan and he talked about what he’s meant to his career. pic.twitter.com/89Vn5XTrGh