Αντετοκούνμπο για Τζόρνταν: «Έπαθα σοκ όταν τον είδα, ήταν όμορφο που του έσφιξα το χέρι»

Όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνάντησε τον Μάικλ Τζόρνταν. Ο Giannis εξήγησε τι συνέβη μόλις είδε τον Air και τη συνομιλία που είχε μαζί του.

Η αύρα που Μάικλ Τζόρνταν μπορεί να είναι μεθυστική. Είναι από τους ανθρώπους που έχει την ικανότητα να παραλύει ένα ολόκληρο δωμάτιο. Η παρουσία του στο Κλίβελαντ, για τη βράβευση των 75 κορυφαίων στην ιστορία του ΝΒΑ προσέλκυσε πολλά βλέμματα.

Ανάμεσά τους και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον πρωταθλητή να έχει μία δυνατή χειραψία με τον Τζόρνταν.

Λίγο αργότερα, ο Giannis εξήγησε τι συνέβη. Και ο τρόπος που το έκανε ήταν απολαυστικός.

«Δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ προσωπικά. Τον είχα δει μία φορά στην Σάρλοτ όταν παίζαμε ένα παιχνίδι, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να του συστηθώ. Είχα ρωτήσει αν θα έρθει και μου είπαν ότι δεν ήταν εδώ, αλλά τότε τον είδα να βγαίνει στην παρουσίαση και έπαθα σοκ. Είναι αναμφισβήτητα ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών», είπε ο Αντετοκούνμπο.

Και συνέχισε: «Φίλε, είναι τρελό. Πήγα και του συστήθηκα. Ένιωσα έκπληξη που ήξερε ποιος είμαι. Εντάξει, πλάκα κάνω... Ήταν όμορφο που του έσφιξα το χέρι και του μίλησα για πέντε δευτερόλεπτα. Ήταν όμορφο».

