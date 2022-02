Ο Μάικλ Τζόρνταν εντόπισε τον Λούκα Ντόντσιτς και του έκανε μία απίστευτη επίθεση αγάπης, δίνοντας στον Σλοβένο μία τεράστια αγκαλιά!

Ο Μάικλ Τζόρνταν, αφού τιμήθηκε ως μέλος των 75 κορυφαίων του ΝΒΑ και συνάντησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, βρέθηκε στο παρκέ του γηπέδου του Κλίβελαντ. Με την προσωπική φρουρά του να τον συνοδεύει. Μόνο που ο Air αποφάσισε να αλλάξει το πρωτόκολλο και να πλησιάσει έναν από τους παίκτες του All Star Game.

Ο Τζόρνταν κινήθηκε αστραπιαία και αγκάλιασε τον εμβρόντητο Ντόντσιτς, ο οποίος μέχρι να καταλάβει ποιος τον πλησιάζει, μαζεύεται! Ο MJ τον χαιρέτησε, ενώ λίγο αργότερα στην παρέα του προστέθηκε και ο Καρλ Άντονι Τάουνς.

Δείτε το βίντεο:

We need to see Jordan and Giannis https://t.co/W8z5Z9c58c