Μάικλ Τζόρνταν και ΛεΜπρόν Τζέιμς είχαν θερμό εναγκαλισμό κατά τη διάρκεια του All Star Game σε μία από τις στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία των All Star Game.

Ο κόσμος λατρεύει να τους συγκρίνει, να κάνει συζητήσεις που διαρκούν ώρες για τον... θρόνο του GOAT και πάντα το debate Τζόρνταν-ΛεΜπρόν έχει τη δική του... γλύκα.

Οι δύο τεράστιοι παίκτες συναντήθηκαν στο All Star Game του Κλίβελαντ κατά τη διάρκεια της τελετής του TOP 75 του ΝΒΑ και τα είπαν σε εξαιρετικό κλίμα, έχοντας θερμό εναγκαλισμό.

Μια πολύ όμορφη εικόνα, με δύο παίκτες που κυριάρχησαν στη λίγκα ο καθένας στην εποχή του και δημιούργησαν το μύθο τους, το δικό τους άπιαστο μεγαλείο. Δυο θρύλοι που πήγαν το παιχνίδι σε... άλλο επίπεδο και έκαναν τους αντίπαλους τους να βλέπουν εφιάλτες.

Από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του All Star Game, όπως και η χειραψία και ο διάλογος του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον GOAT.

Really love to see this. Two of the greatest players to pick up a basketball. Respect greatness pic.twitter.com/4ZNzNVWhIf