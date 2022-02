Ο Ντόνοβαν Μίτσελ δεν θα βρεθεί τελικά στο All Star Game λόγω προβλήματος στο αναπνευστικό.

Χωρίς τον Ντόνοβαν Μίτσελ θα παραταχθεί η Team LeBron στο All Star Game. O σταρ των Τζαζ ενημέρωσε πως δεν θα μπορέσει να βρεθεί στην γιορτή των κορυφαίων, αφού ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο αναπνευστικό. Tόνισε πως είναι τιμή του που θα ήταν στο All Star Game και έδωσε ραντεβού για την επόμενη φορά που θα πατήσει στο παρκέ. Mάλιστα ανέφερε πως το πρόβλημα δεν αφορά τον κορονοϊό.

Από την παρουσίαση της ομάδας του στο Αll Star Game του Κλίβελαντ, θα λείψει και ο Κέβιν Ντουράντ γιατί έφυγε από τη ζωή η γιαγιά του.

Utah’s Donovan Mitchell will miss tonight’s NBA All-Star game due to an upper respiratory illness. pic.twitter.com/8UwlA8KZEb