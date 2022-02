H γιαγιά του Κέβιν Ντουράντ έφυγε από τη ζωή και ο ΚD δεν θα βρεθεί στην παρουσίαση της ομάδας στο All Star Game.

Δύσκολες ώρες για τον Κέβιν Ντουράντ, αφού η γιαγιά του έφυγε από τη ζωή. O ηγέτης των Νετς δεν θα βρεθεί στο All Star Game και στην παρουσίαση της ομάδας του.

Μπορεί να ήταν γνωστό πως δεν θα παίξει λόγω τραυματισμού, όμως ήταν ο αρχηγός αφού ήταν στην κορυφή των ψήφων στην Ανατολή. Όμως ο θάνατος της γιαγιάς του δεν θα του επιτρέψει να είναι κοντά στην ομάδα του, καθώς όπως όλοι καταλαβαίνουμε το σημαντικότερο είναι να βρεθεί κοντά στην οικογένεια του και να τιμήσει τη μνήμη της γιαγιάς του.

H oμάδα του έχει βασικούς τους Γιανγκ, Μοράντ, Ουίγκινς, Τέιτουμ και Εμπίντ και αναπληρωματικούς τους Μπολ, Μπούκερ, ΛαΒίν, Γκομπέρ, Μίντλετον, Μάρεϊ και Τάουνς.

Our thoughts are with Kevin Durant and his family. 🙏 pic.twitter.com/R8RRlFjxAq