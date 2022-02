Μπάρκλεϊ για Θανάση: «Όσο ο αδερφός του είναι ο απόλυτος, θα έχει δουλειά στο NBA»

Ο Τσάρλς Μπάρκλεϊ θέλησε να αστειευτεί αναφερόμενος στον Θανάση Αντετοκούνμπο λέγοντας πως έχει την μεγαλύτερη ασφάλεια δουλειάς στην ιστορία του ΝΒΑ, λόγω του Γιάννη.

Η ιστορία των αδερφών Αντετοκούνμπο είναι πλέον γνωστή από άκρη σε άκρη του πλανήτη. Οι τρεις από αυτούς - Γιάννης, Θανάσης και Κώστας- φέρουν το δαχτυλίδι του πρωταθλητή του ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς και τους Λος Άντζελες Λέικερς αντίστοιχα.

Με λίγο διαφορετική σύνθεση και έχοντας τον μικρότερο Άλεξ στην ομάδα τους, Γιάννης και Θανάσης πήραν μέρος στο Skills Challenge του All Star Game και για ένα μόλις σουτ έμειναν εκτός τελικού.

Πριν το παιχνίδι, η εκπομπή TNT του ΝΒΑ μετέδιδε live την προθέρμανση των ομάδων με την εικόνα να εστιάζει στον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Εκεί ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ πήρε τον λόγο και θέλησε να αστειευτεί λέγοντας πως ο Θανάσης είναι... καλυμμένος από δουλειά όσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο σταρ των Μπακς.

Πιο αναλυτικά: «Ο τύπος αυτός έχει την καλύτερη εργασιακή εξασφάλιση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όσο ο αδερφός του είναι... ο απόλυτος, θα έχει δουλειά... Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης, αλλά θα έχει πάντα ασφάλεια στη δουλειά λόγω του αδερφού του»

"As long as his brother is the man, he gone have a job." 😂



Chuck got jokes for Thanasis Antetokounmpo pic.twitter.com/8c2iQKza6h