Γιάννης: «Στο Skills Challenge και του χρόνου, μέχρι να το κερδίσουμε» (vid)

Σε ερώτηση για το ποιο είναι το επόμενο βήμα για το All Star ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε προσωπικό... στοίχημα. Δήλωσε πως και του χρόνου θα υπάρξουν Antetokounbros στο Skills Challenge, μέχρι να κερδίσουν.

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, Γιάννης, Θανάσης και Άλεξ πήραν μέρος για πρώτη φορά ως ομάδα στο Skills Challenge του All Star Weekend 2022. Παρόλο που δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό -μόλις για ένα σουτ- παρουσιάστηκαν ευχάριστοι στην συνέντευξη μετά το παιχνίδι, δηλώνοντας πως το ευχαριστήθηκαν αρκετά.

Τόνισαν, άλλωστε, και την δυνατότητα που είχαν να περάσουν ακόμη περισσότερο χρόνο μαζί με τον Θανάση να λέει: «Αυτά που κάνουμε ως αδέλφια στην αυλή μας, τα κάνουμε και εδώ στην μεγάλη σκηνή του ΝΒΑ. Είναι απίστευτο».

Σε ερώτηση, μάλιστα, για το ποιο κομμάτι τους δυσκόλεψε περισσότερο, εκείνοι απάντησαν το τελευταίο (εννοώντας αυτό με τα εμπόδια και τα σουτ). Γιατί «δεν έπρεπε απλώς να σκοράρεις, έπρεπε να περάσεις και από τα εμπόδια».

Ο Γιάννης ήταν εκείνος που έδειξε και την μεγαλύτερη... τόλμη στην συνέχεια! Ρωτήθηκε για το ποιο είναι το επόμενο βήμα στο All Star και εκείνος απάντησε πως «στο Skills Challenge θα βρισκόμαστε και του χρόνου, μέχρι να κερδίσουμε!».

