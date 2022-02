Διαθέσιμο είναι πλέον το trailer της ταινίας «Hustle» που γεννήθηκε από την συνεργασία του Λεμπρόν Τζέιμς με τον Άνταμ Σάντλερ.

Πρόκειται για μία ταινία που έχει ως βάση της την αγάπη για το μπάσκετ. Από αυτό βρήκαν αφορμή οι Λεμπρόν Τζέιμς και Άνταμ Σάντλερ προκειμένου να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν το «Hustle».

Σε αυτό, ο πρωταγωνιστής Χουάντσο Ερνανγκόμεθ των Γιούτα Τζαζ, υποδύεται τον παίκτη που εμπιστεύεται τον scouter που θέλει να εντάξει έναν Ευρωπαίο στους Φιλαντέλφεια 76ers.

Το trailer είναι πλέον διαθέσιμο από την πλατφόρμα του Netflix και η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 10 Ιουνίου!

Δείτε το και εσείς:

A love letter to basketball, written by @AdamSandler and @KingJames



Hustle premieres on June 10. pic.twitter.com/9kxK2cHKes